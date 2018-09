Sloopvergunning Hotel du Louvre opnieuw geschorst

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de sloop van Hotel du Louvre en de bouw van een meergezinswoning opnieuw in een kortgedingprocedure geschorst.

De Stad Oostende, en, na het beroep van de buren, de Deputatie hadden opnieuw een vergunning afgeleverd, tot ergernis van heel wat buren.

De Raad oordeelt nu dat het Hotel du Louvre een beeldbepalend pand is dat, samen met de aanpalende panden, een homogeen erfgoedensemble vormt.

Door de sloop van het Hotel du Louvre zou volgens de buren de erfgoedwaarde onherroepelijk verloren gaan en zouden de buren ernstige visuele hinder lijden. De Raad oordeelt ook dat een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17,72 meter hoog onredelijke schaduwhinder veroorzaakt en dus niet verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. Het is al de derde keer dat de sloop- en bouwvergunning werd geschorst.

Het is afwachten of de bouwpromotor, de stad Oostende of de Deputatie de procedure verder zet om een vernietiging van de vergunning alsnog af te wenden.