Sloop site Lano gestart

Op de site Lano in Harelbeke is gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen. Ze maken plaats voor een groot woonproject.

De site Lano heeft een totale oppervlakte van ruim 33.000 m². Tot midden 2016 was er nog activiteit in de kantoren en een deel van de productie van tapijtenfabrikant Lano. Maar al in 2013 startten de broers Joe en David Lano met de opmaak van mogelijke nieuwe invullingen van de site. Finaal zullen ze midden 2016 hun intrek nemen in de nieuwe kantoren in Stasegem en verlaat Lano definitief de Zuidstraat, waardoor de site leeg kwam te staan en er zich een nieuwe bestemming opdrong.

Er komen nu 134 woongelegenheden, een mix van appartementen, assistentieflats, groepswoningbouw en alleenstaande woningen. Volgens de huidige planning zullen de eerste bewoners er in 2020 hun intrek kunnen nemen. Centraal komt er ook een openbaar stadspark van om en bij 7.000m². Een fiets- en wandelweg zal bovendien de Zuidstraat met de Beeklaan verbinden.