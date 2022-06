Sloop Paterskerk Izegem volop bezig

In Izegem is de sloop volop bezig van de Paterskerk in de Roeselaarsestraat. De ontwijde kerk maakt plaats voor een groenzone voor de bewoners van het woonzorgcentrum 't Pandje dat eigenaar is van de site.

Voor de afbraak wordt een grote bouwkraan ingezet.

Meer dan eeuw oud

De kerk is meer dan 100 jaar oud en is opgericht door de Paters Kapucijnen. In 2014 verlieten de laatste paters de site waar ook een klooster stond. Enkele jaren daarna is de site gekocht door het WZC 't Pandje.

Het klooster is al langer afgebroken en nu is dus de kerk aan de beurt. Bedoeling is wel dat de kapittelzaal bewaard zal blijven, maar het is nog niet duidelijk wat daarmee zal gebeuren.

Bijzondere elementen zoals het typische torentje van de kerk worden ook bewaard en krijgen een plaats op de nieuwe groenzone.