Sloop oude ziekenhuissite start na bouwverlof

Na het bouwverlof worden de leegstaande gebouwen op de voormalige ziekenhuissite van het AZ Groeninge in de Loofstraat in Kortrijk gesloopt.

Die gebouwen staan al een eindje leeg en omdat er wat overlast is geweest, start de aannemer met voorbereidende werken.

Woonontwikkeling in groene zone

De site en het beschermde park werd twee jaar geleden verkocht aan Compagnie Het Zoute. Die zal er woningen ontwikkelen en werkt in overleg met de stad verder aan een masterplan. Dit loopt parallel met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site. Vandaag vindt er alvast een infomoment georganiseerd over de sloopwerken voor de buurtbewoners.

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen: “De start van de afbraakwerken kondigt een volgende fase aan van de herontwikkeling van de oude ziekenhuissite. Het is belangrijk dat er in elke fase ook helder gecommuniceerd wordt naar de buurtbewoners. Bewoners kunnen zich inschrijven voor een infomoment volgende dinsdag over de afbraakwerken die na het bouwverlof zullen opstarten. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het masterplan en de opmaak van het RUP. Ook daarover zal er ten gepaste tijde gecommuniceerd worden. De stad zal blijven waken over de kwaliteit van de herontwikkeling van deze site als groene woonomgeving rond het beschermde park.”