In Roeselare zijn de sloopwerken van het Zuidpand gestart. In dat legendarische gebouw zat vroeger de Grand Bazar, het grootste warenhuis van de stad met ook een restaurant. Heel wat inwoners hebben er herinneringen aan.

In 1967 opende de Grand Bazar de deuren, het was naast het grootste ook het meest prestigieuze warenhuis van Roeselare. Met de sloop verdwijnt een stukje geschiedenis. De GB zelf sloot al in 1989 de deuren. De tijd van supergrote warenhuizen was voorbij en het nieuwe verkeerscirculatieplan haalde de omzet naar beneden. Na de sloop komt hier het woonproject Mandelhof met 96 appartementen.