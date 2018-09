Slimste laadpaal staat in Oostende

In Oostende is aan het incubatie- en innovatiecentrum GreenBridge een unieke laadpaal in gebruik genomen. Het gaat om een "slimme laadpaal" die de wagen oplaadt tijdens periodes van stroomoverschotten.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) woonde inhuldiging donderdag bij.

De unieke laadpaal voor elektrische voertuigen combineert tanken met 100 procent groene stroom met een bijdrage aan de stabiliteit van het net. Zo wordt het laadproces van de wagen aangepast om vooral gedurende periodes van stroomoverschotten de batterij op te laden met groene stroom. Dit is dus zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee, want de gebruiker tankt gegarandeerd aan de laagste prijs.

Bedoeling is dit concept verder uit te rollen naar bedrijven en KMO's in Vlaanderen waarbij meerdere laadpalen op parkings van bedrijven worden geplaatst.

"Een slimme laadpaal wordt een bijkomende actor in ons toekomstig elektriciteitsmodel. Vooral op plaatsen waar auto's langdurig geparkeerd staan, kan een slimme laadpaal een bijdrage leveren aan een stabiel elektriciteitsnet", aldus minister Tommelein. "Door pas te laden op momenten dat er een overaanbod aan elektriciteit is en de prijs dus het laagste is. Bedrijven met een grote wagenvloot, maar ook particulieren thuis kunnen er in de toekomst hun voordeel mee doen."

Volledig nieuw is het project niet. In Kortrijk wordt ook al getest met een slimme laadpaal, via het Europese programma SEEV4-City. Daar kan de laadpaal zelfs kiezen waar ze haar energie haalt, bijvoorbeeld uit zonnepanelen of pakweg bij slecht weer uit netstroom.