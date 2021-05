Slim fietspad door Suikersite in Veurne geopend

In Veurne is een slim én circulair fietspad officieel ingereden. Het fietspad loopt door de Suikersite.

Het nieuwe fietspad ligt volledig afgescheiden van de weg, en verbindt het stadscentrum, het Suikerpark, het natuurgebied en het bedrijventerrein. Het is trouwens ook onderdeel van het bovenlokaal fietsnetwerk en het sluit aan op de fietssnelweg F35, langs de spoorlijn.

Slim én met herbruikbaar materiaal

Het fietspad krijgt het etiket 'slim', want de verlichting is intelligente volgverlichting. Het licht gaat aan op plaatsen waar je gaat passeren, en gaat ook automatisch uit als je er voorbij bent gereden. Oplichtende LED-strips zullen fietsers ook waarschuwen als er ander verkeer aankomt. Het fietspad zelf -3,5 meter breed- is in asfalt. Er zijn ook trappen met een fietsgoot naar de bedrijven toe, uit circulair beton. Met herbruikbare materialen dus. (lees verder onder de video)