'Slim boeren' op landbouwbeurs in Roeselare

In Roeselare Expo loopt momenteel de twintigste editie van 'Het salon voor landbouw, tuinbouw en park', een tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs.

Traditioneel komen om en bij de 20.000 professionelen naar de beurs. Een opvallende trend dit jaar is ‘Smart Farming', dat is het combineren van landbouw en technologie om zo bijvoorbeeld in te kunnen spelen op factoren zoals de extreme droogte van de voorbije twee jaar.

Het ‘Salon voor landbouw, tuinbouw en park’ loopt nog tot maandag. De agrarische sector in onze provincie telt nog steeds zo’n 10.000 bedrijven en is goed voor 30.000 jobs.