Sleept Close een Oscar in de wacht?

Op de Oscars is ons land met de film Close straks kanshebber in de categorie beste internationale film. De film van regisseur Lukas Dhondt en West-Vlaams coscenarist Angelo Tijssens kreeg al veel goede kritieken uit de internationale filmwereld.

Sleept Close een Oscar in de wacht? Nog even nagelbijten voor we het antwoord weten, maar de film van Lukas Dhont waar Angelo Tijssens uit Blankenberge aan meeschreef gooit hoge ogen. De twee werkten ook al samen bij de film Girl.

Angelo Tijssens is co-scenarist van de film die maandag kan bekroond worden met de kers op de taart: "het voelt een beetje als een potentieel eindstation voor deze film waar we een kleine vier jaar geleden aan begonnen zijn met een schriftje en een post-it. Om ‘m nu af te sluiten op de Oscar-ceremonie is nogal heftig, maar heel fijn."