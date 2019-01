Dat hondensleden niet alleen in Lapland beoefend wordt, kon je dit weekend zien in Koksijde tijdens de Sled Dog Race, een hondensledewedstrijd op het strand.

Het was al de zesde editie van de Sled Dog Race. Ondanks het slechte weer stonden vanmiddag 20 deelnemers aan de start. De race telt heel wat categorieën. Zo zijn er deelnemers die zelf lopen met hun hond of een step gebruiken met één of twee honden, maar er zijn er ook die een hondenslee hebben die bemand zijn door twaalf Siberische Huskies. De wedstrijd in Koksijde telt mee voor het Belgisch kampioenschap.