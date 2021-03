Sinds een week of twee hebben de slechtvalken in de Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk weer voor nakomelingen gezorgd.

Ze hebben eieren gelegd en zijn ze nu volop aan het uitbroeden. Wie dat wil kan ze via een link bewonderen. Via een webcam kan je hun nestgedrag vanop de eerste rij volgen. Sinds 2008 is er een nestbak voor slechtvalken op de Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk. Met een webcam.