Slechts 2 zulke bomen in ons land, één in Meulebeke: gemeente beschermt zeldzame boom

In Meulebeke is een zeldzame boom ontdekt in het kasteelpark Ter Borcht: een kruising tussen een eik en een haagbeuk.

De zeldzame boom -dit is nog maar de tweede in ons land die hier opduikt- is ontdekt bij werken. Hij moet zowat 120 jaar oud zijn, en is wellicht aangeplant door de toenmalige kasteelheer.

Opvallend aan de boom is dat hij twee soorten bladeren heeft: eikbladeren en die zoals van de haagbeuk.

Boom beschermen

Omdat de boom zo zeldzaam is wil de gemeente hem beschermen. Er is een perkje rond gemaakt zodat het wortelgestel van de boom goed blijft. Er staat ook een infobord bij met uitleg over die bijzondere boom.