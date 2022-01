Slechts 1 op vijf voorstander van preventief testen leerlingen

De bereidheid om preventief leerlingen te testen in onze regio is erg laag. Dat blijkt uit een bevraging van scholengroep Rhizo in Kortrijk met 11 campussen, ook in Zwevegem, Ieper en Brugge.

Slechts 1 op vijf is voorstander. De kostprijs is één van de redenen, maar ook het nut stellen leerlingen en ouders in vraag. Net nu zijn de besmettingen in de scholengroep nog nooit zo hoog geweest.

De scholengroep kijkt dan ook met een bang hart naar de komende dagen en weken, want momenteel zitten al 200 leerlingen in quarantaine. De school voorziet daarom zelf alvast 18.000 FFP2-maskers voor de 900 personeelsleden. En voor in noodgevallen heeft Rhizo ook zelf snel- en zelftesten. Maar dat kost natuurlijk een pak geld.