Slechts één op tien Brugse handelaars draaien normale omzet sinds heropening

Sinds twee weken mogen de Brugse winkels opnieuw de deuren openen. De grote stormloop blijft echter uit en dat voelen de handelaars in hun omzet.

Slechts één op de tien Brugse handelaars draaien een vergelijkbare omzet met die van dezelfde periode vorig jaar. Dat stelde Unizo Brugge vast in een rondvraag. Op de vraag hoe hoog men in de komende weken het risico op een faillissement inschatte, antwoordde 47 procent 'gemiddeld' tot 'zeer hoog'. "Dat zijn toch opmerkelijke cijfers", reageert UNIZO-voorzitter Hendrik Vermeulen. Bovendien geeft zeven op de tien ondernemers de omkadering van Stad Brugge een onvoldoende. "Dan hebben ze het onder andere over de logistieke ondersteuning, communicatie, advies en mobiliteitsaanpassingen. Ze vragen de veiligheidsmaatregelen te evalueren en waar mogelijk aan te passen”, aldus Vermeulen.