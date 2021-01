Slechts één geval van Britse coronavariant in secundaire school Diksmuide

Er is één besmetting met de Britse variant vastgesteld in campus Cardijn waarvoor er momenteel een doorgedreven contacttracing gebeurt. De secundaire scholen kunnen gewoon open blijven en de lessen worden verdergezet.

Vrije basisschool Vladslo gaat week op slot

In de Vrije basisschool in Vladslo testte een kleuterleidster positief op het coronavirus. In een dergelijke situatie worden kleuters allemaal hoogrisicocontacten. Alle ouders zijn verwittigd, de kleuters zelf worden niet getest. Veel van de kinderen vertonen wel verkoudheidssymptomen. Aangezien er hoogrisicocontact was met andere leerkrachten werd meteen op veilig gespeeld en wordt de school om organisatorische redenen gesloten tot en met volgende week vrijdag.

Vrije basisschool Esen sluit preventief één dag

En vanuit de Vrije basisschool in Esen is er een tweede melding van een leerkracht die positief testte. De situatie wordt verder geanalyseerd in samenwerking met de diensten van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De ouders zijn verwittigd over deze preventieve sluiting.