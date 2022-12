Slecht vier nieuwe windturbines aangesloten in 2022

In West-Vlaanderen zijn er slechts vier nieuwe windturbines gebouwd afgelopen jaar. In 2022 werden in heel Vlaanderen 55 nieuwe windturbines aangesloten op het net, goed voor een aangroei in vermogen van 204 MW.

In totaal zijn er nu in Vlaanderen 672 windmolens, waarvan 55 nieuwe in 2022. Amper zeven procent daarvan is gebouwd in West-Vlaanderen. In onze provincie staan nu 114 windmolens, nog geen vijfde van het totaal in Vlaanderen.

In 2021 kreeg onze provincie nog zestien windturbines.

Nochtans draagt windenergie meer en meer bij tot de lokale stroomproductie, "die ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse gebeurtenissen", stelt de Vlaamse energiesector.

Aangroei per provincie

Qua aantal nieuwe windturbines, steekt Limburg de kop op. Daar zijn in 2022 zeventien nieuwe windturbines geïnstalleerd, goed voor 64 MW. Toch is er meer vermogen in Oost-Vlaanderen, waar zestien windmolens bijkwamen, goed voor een aangroei van 69 MW. Ook in Antwerpen zijn dat er zestien, wat gelijk is aan 54 MW.

In West-Vlaanderen kwamen er dus vier nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er twee windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

"Betaalbare energie"

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, zodat we minder afhankelijk worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. “Windenergie draagt in zeer grote mate bij om de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”, zegt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE (Organisatie Duurzame Energie, red.).

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering – het vervangen van oude windturbines door nieuwe, meer krachtige windturbines die meer groene stroom produceren. “Dit jaar is een aantal windturbines gebouwd in gebieden waar die eerst werden afgebroken”, meldt VWEA. Maar het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of meer gedraaid hebben.

Al gebouwd en plannen

In onze provincie kwamen er dit jaar vier windmolens bij, waarvan één op de bedrijvensite van d'Arta in Ardooie en drie langs de A19 in Wervik.

Ook zijn er nog plannen om twee windturbines te bouwen in Moen, bij Zwevegem. Dat levert heel wat protest op uit de buurt. Ook in de haven van Zeebrugge zullen er drie windmolens bij komen.

En ook Barco wil een windmolen plaatsen op hun site in Kortrijk. Ook dat dossier krijgt tegenwind. Hetzelfde verhaal in Ieper, waar er plannen zijn voor vier nieuwe windturbines.

Lees ook: