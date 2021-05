Slapen & studeren in zelfde gebouw: dit is eerste leefcampus

In Brugge is de eerste steen gelegd van VIVES City. De uitbreiding van de hogeschoolcampus tussen de Expressweg en de Xaverianenstraat is uniek in Vlaanderen. 'Het nieuwe gebouw omvat niet alleen extra klaslokalen, maar ook 138 studentenkamers.

De studenten zullen dus wonen én les volgen in hetzelfde gebouw. Daarmee wordt dit de eerste echte 'leefcampus' in Vlaanderen', zeggen de initiatiefnemers.

'Studenten van VIVES kunnen straks niet alleen les volgen aan de hogeschool in Brugge, maar er ook verblijven. Samen met projectontwikkelaar ION bouwt VIVES een gloednieuw complex met 19 leslokalen én 138 studentenkamers, dat naadloos aansluit op de bestaande campus. Zo wordt VIVES City meteen de eerste echte ‘leefcampus’ in Vlaanderen'.

Beleving centraal

'De hogeschool zet dan ook sterk in op beleving, met onder meer een studentencafé, een sporthal en padel- en tennisterreinen op wandelafstand', zegt hogeschool Vives.

'Een nieuw fietspad dwars door de campus zorgt voor een snelle en veilige verbinding met het station en het centrum van Brugge. Er wordt naar gestreefd om VIVES City klaar te krijgen tegen september 2022.

De VIVES-studenten legden vandaag, samen met burgemeester Dirk De fauw en schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon, de VIVES-directie, ION en de architecten, de officiële eerste steen'.

Investering: 20 miljoen euro

'Het aantal kwaliteitsvolle opleidingen aan de West-Vlaamse hogeschool VIVES is de voorbije jaren toegenomen, wat zich ook vertaalt in een jaarlijks groeiend aantal studenten. Om die groei te kunnen beantwoorden, investeert de hogeschool 20 miljoen euro in VIVES City, een uitbreiding van de campus tussen de Expresweg en de Xaverianenstraat in Brugge.

De nieuwbouw wordt gekenmerkt door haar ronde vorm met wisselende hoogtes en een mix van verschillende functies waarmee een echt campusgevoel binnen het gebouw ontstaat. Aan de kant van de Xaverianenstraat komen leslokalen, samen met ontspanningsruimtes, een foyer, een food corner en sanitaire voorzieningen.

De studentenkamers liggen aan de rustige achterzijde van het gebouw en kijken uit over de campus. De studenten beschikken op elke verdieping over een ruime, gemeenschappelijke keuken waar ze zelf hun potje kunnen koken. In de keukens is er ook ruimte voor een gezellige leefhoek.

Alle functies komen samen rond de grote centrale binnentuin, waardoor een boeiende dynamiek in het gebouw ontstaat. Doorheen het gebouw loopt een wandelpad waarmee ook ingezet wordt op een sterke binding met andere functies op de campus'.