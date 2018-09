Op de militaire begraafplaats in Houthulst is de slag van het Vrijbos tijdens de Eerste Wereldoorlog herdacht.

Precies 100 jaar geleden kwam het Belgische leger in actie om het bos te heroveren op de Duitsers. Die hadden er zich ingegraven in wat een on-inneembare stelling leek. De weerstand was groot en er vielen duizenden slachtoffers. Veel gesneuvelden van toen liggen in Houthulst begraven. Aan de plechtigheid namen naast de minister en andere prominenten ook mensen van Houthulst deel.