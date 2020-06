Slachtoffers van stalking krijgen persoonlijk alarm

Eén op vijf vrouwen krijgt te kampen met stalking, en dat cijfer stijgt, ook in de zone Vlas. In 2015 werden er 77 feiten van stalking door een ex-partner gemeld, is 2019 waren er dat 208. Extreme gevallen van stalking eindigen vaak gewelddadig, soms zelfs met dodelijke afloop.

Met de recente aankoop van stalkingsalarmen wil de PZ Vlas, samen met de hulpverlening en het parket, een oplossing bieden aan slachtoffers van stalking. Op die manier wil ze slachtoffers opnieuw een veiligheidsgevoel geven. Het toestel kan discreet rond de pols gedragen worden, of vastgemaakt worden aan een broekriem.