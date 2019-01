Slachtoffers droogte recuperen belastingen

Met het systeem kunnen landbouwers belastingen recupereren die ze de afgelopen jaren al hebben betaald. En dat was tot nu niet mogelijk.

Rik Vanwildemeersch uit Hooglede is één van de vele landbouwers die zwaar te lijden heeft onder de extreme droogte van vorig jaar. Met het carry-back-systeem kan hij nu een stuk belastingen recupereren die hij de afgelopen jaren al heeft betaald. En tot vandaag kon dat niet. Geleden verliezen kon je enkel aftrekken van winsten in de toekomst.

"Meer middelen blijven in bedrijf"

"Dit is eigenlijk een heel goeie maatregel die ervoor zorgt dat landbouwers die het moeilijk hebben en eigenlijk al veel kosten hebben, dat ze die kunnen inbrengen in winsten die ze in het verleden hebben gemaakt. Waardoor er op momenten van grote kosten meer zuurstof naar het bedrijf gaat. Dat er ook meer middelen in het bedrijf blijven", zegt CD&V-kamerlid Nathalie Muylle,