Slachtoffers aanslagen Zaventem en Brussel woedend over verloop proces

Tot op vandaag ondervinden ze de gevolgen: concentratie- en slaapstoornissen en andere medische klachten. Ze volgen het proces nu online, en zijn vooral woedend over hoe de beschuldigden de aandacht proberen af te leiden.

Myriam Guening en haar vennoot Yves Collin uit Oostende getuigen: "Natuurlijk dat wij daar woedend van worden, maar aan de andere kant: ik vind dat terroristen zelfs niet verdienen om veracht te worden. Ze zijn gewoon spel van een veel groter crimineel systeem. Ze hebben niets te verliezen. En hun laatste kans om de maatschappij te ontwrichten, want dat is hun bedoeling geweest, is ook dit proces te ontwrichten." (lees verder onder de foto)

Myriam en Yves volgen het proces elke dag, maar dat gaat vooral over de beschuldigden. "Het probleem is dat de meeste slachtoffers denken dat er ook over hun leed zal worden gepraat. Maar dat is niet de bedoeling van een assisenproces."

Het proces is niet het eindpunt voor de slachtoffers. De aanslagen hebben hun leven voorgoed veranderd. "Elke dag opnieuw ben je voorzichtig. Ik neem parallelle wegen om ergens naartoe te gaan. Ik vermijd cinemazalen en toneelzalen. Alle dingen die aangenaam waren om ergens naartoe te gaan, zijn niet meer aangenaam."