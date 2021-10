Bij een steekpartij in de stationsbuurt in Kortrijk is een slachtoffer zwaargewond geraakt.

Afgelopen nacht was er een incident aan het station in Kortrijk. Een persoon werd er neergestoken met vermoedelijk een gebroken glas. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het labo kwam ter plaatse om vaststellingen te doen.

Er is nog geen verdachte opgepakt. Het onderzoek loopt, er zijn camerabeelden die nu worden onderzocht.