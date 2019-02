Slachtoffer zinloos geweld getuigt: 'Veel mensen zijn bang'

'Ik kwam maandg van school rond 17u ter hoogte van de Kerkweg hebben ze me langs achteren gepakt en in het straatje getrokken. Ze hebben dan op mij liggen slaan. Ik heb het bewustzijn verloren. Toevallig kwamen mijn ex en haar vriendin voorbij en zij zijn er tussen gekomen. Ze waren blijkbaar met een achttal personen.' De jongeman heeft nog wat last van een gekneusde arm en een gekneusde kaak.

'Schandalig'

De vader van het slachtoffer hoopt dat de dader gestraft wordt: 'Hopelijk gaat de politie haar werk doen. Ik hoopt dat het opgevolgd wordt en dat er sancties volgen. Zulke dingen kunnen echt niet. Ik vind dit schandalig.' Het slachtoffer gaat voorlopig een tijdje niet naar school.

