Slachtoffer was niet levensmoe volgens omgeving

Op het assisenproces tegen Luc V. (64) hebben enkele buren en verpleegsters van het slachtoffer hun getuigenis afgelegd. Volgens de getuigen had Alia Belromari (56) absoluut niet de wens om uit het leven te stappen, in tegenstelling tot wat de beschuldigde daarover beweerde.

Alia Belromari had dagelijks hulp nodig om zich te wassen en te kleden. "Ze had door Softenon een fysieke beperking, allebei de armen waren misvormd. Ze had als ik mij goed herinner aan één hand maar vier vingers", vertelde Karen Vanoverbeke. De thuisverpleegster verklaarde dat het slachtoffer het hart op de tong had. "Ze ging fysiek achteruit door de epilepsie. Ze had het daar mentaal moeilijk mee, maar was zeker niet levensmoe."

Een andere thuisverpleegster schetste een gelijkaardig beeld. "Ze kon ook geen bokaal opendoen met haar handen. Ze kon ook geen deodorant spuiten. Het was moeilijk om dingen vast te nemen", aldus Ann Baes. Opnieuw werd benadrukt dat Belromari eigenlijk wel een levensgenieter was. "Ze was eigenlijk niet zo gemakkelijk van karakter, maar het lukte als je haar een beetje kende. Ikzelf heb er nooit problemen mee gehad", voegde Ann Delvoye eraan toe.

Seks voor waterkoker

De werkneemster van Familiehulp begon het slachtoffer 25 jaar geleden al te begeleiden, na de geboorte van haar dochter. "Ze zag haar dochter heel graag. Ik was een beetje de tweede moeder. Alia was blij dat we contact hielden, zodat ik kon helpen." Bij de relatie met Luc V. plaatsten meerdere getuigen vraagtekens. "Het schijnt dat Luc eens een waterkoker gekocht had en dat hij seks wou voor die waterkoker van 10 euro. Hij drong aan, maar op het einde wou ze geen seks meer met hem."

Ook een buurmeisje maakte gewag van seksuele problemen binnen het koppel. "Zij moest vaak dingen doen die ze eigenlijk niet wilde doen. Ze had daar duidelijk intense pijn of verdriet van." Op zijn appartement werd Belromari toen blijkbaar verplicht om 24 uur lang naar porno te kijken. "Hij zou haar dan opgesloten hebben en verplichtte haar ook tot seksuele handelingen", getuigde de buurvrouw.

Drankprobleem

Volgens de buren kampte het slachtoffer wel duidelijk met een drankprobleem. "Nuchter was ze heel vriendelijk, heel lief en heel zorgzaam. Maar als ze een glas te veel ophad, werd ze eigenwijs." In de maanden voor de feiten zou Belromari bijna dagelijks dronken geweest zijn. "Ze belde dan dat we haar moesten halen op de Markt, omdat ze zelf niet meer thuisgeraakte. Ze vroeg ook soms om geld te lenen."

De buurvrouw legde uit dat de alcoholverslaving werd aangewakkerd door Luc V. "Ik heb hem nog gezegd dat hij niet elke dag met een fles wijn mocht komen. Tegen de middag had ze al vier of vijf glazen wijn gedronken. Ze ging van het ene café naar het andere." De beschuldigde maakte er blijkbaar ook een sport van om zijn vriendin te treiteren. "Als hij met andere vrouwen op een terras zat, negeerde hij haar volledig. Dat waren echt smerige pesterijen."

