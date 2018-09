Slachtoffer verkrachting wil snel weer naar school

‘Het slachtoffer van de verkrachting in een sportschool in Meulebeke wil liefst zo snel mogelijk weer naar school.’ Dat zegt de directeur. ‘Ze krijgt veel steun van haar medeleerlingen, en dat doet haar ook deugd.'

De feiten dateren van woensdagavond, toen een meisje door een medeleerling verkracht werd op het domein van de sportschool. Directeur Filip De Canck: 'Gisteren en vandaag is er op school veel gepraat en ook vanavond is er nog een infomoment voor de ouders. We zijn eigenlijk allemaal, met z’n 200, samen met het meisje, met het personeel en de ouders, mee slachtoffer. En we proberen samen een weg te zoeken en ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken. Want we hebben een fantastische groep.'

De minderjarige verdachte is voorgeleid voor de jeugdrechter.