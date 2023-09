Slachtoffer misbruik getuigt: 'Ik wil anderen aanzetten om zich ook te melden"

Eén van de slachtoffers die getuigt in Godvergeten is Jan. Hij is als kind fysiek en seksueel misbruikt door een priester op internaat in het college in Waregem. De dader leeft nog en is op vrije voeten. De feiten zijn verjaard.

Met z’n getuigenis wil Jan slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk aanzetten om zich te melden. "Dat was mijn ultieme doel, en ik hoop dat ik erin geslaagd ben. Ik heb toch al een viertal meldingen gekregen van mensen. Jij persoonlijk? Ja, ze hebben mij gecontacteerd. En ik geef dan de gegevens door aan de juiste instanties die er dan verder mee gaan."

De rauwe verhalen van de slachtoffers in Godvergeten maken heel wat los. Ook bij vrienden van Jan, die niet op de hoogte waren. "Mijn twee beste vrienden wisten van niets tot de serie op televisie gekomen is. De ene vriend heeft me dan wel een lang bericht gestuurd, het grappige is dat hij bij mijn in de klas zat in het college in Waregem, maar hij was wel extern. Wat zeggen ze dan? Hadden we het maar geweten? Ja, en waarom heb je het niet vroeger verteld. Maar als je zo klein bent, en als dat gepasseerd is, dan ga je gewoon verder met je leven."

Politieke reactie

Jan hoopt dat dit een keerpunt kan zijn voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. "Waar hoop ik op? In eerste instantie op een politieke reactie. Dat blijft echt wel heel erg stil. Dat zou al een goede voorzet zijn. Om de kerk te waarschuwen. Om te zeggen, pas op, jullie gaan moeten stappen ondernemen of we herzien die subsidies of dergelijke meer. Daar begint alles al mee. Zolang er geen druk uitgeoefend wordt, of enkel door de publieke opinie, dan gaat er volgens mij niets veranderen."

