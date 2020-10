Slachtoffer bij brand in Slijpe

Tijdens een brand in Slijpe (Middelkerke) is een dodelijk slachtoffer gevallen. Een houten chalet, dicht bij de woning van burgemeester Dedecker, vatte vuur. Twee vluchtende mensen werden twee kilometer verder gevat. De brandweer had alles snel onder controle.

De chalet werd in de laatste jaren verschillende keren gekraakt, onder meer door een Poolse duo uit Nieuwpoort. Zij waren het die vandaag wegvluchtten van de brandende chalet. Burgemeester Jean-Marie Dedecker greep in het verleden al meermaals in en liet het gebied ook vrijmaken. "Op 18 september liet ik nog die mensen uitdrijven. Ze kregen een noodwoning en leefloon toegewezen, maar namen nooit hun intrek in de woonst." De chalet werd dichtgetimmerd, maar op één of andere manier raakten ze terug binnen, met de spijtige brand tot gevolg.

Het was overigens de burgemeester zelf die de vluchters signaleerde. "De politie kon hen oppakken aan de andere kant van het veld." Een branddeskundige moet nu de omstandigheden van de brand onderzoeken.

Beiden worden nu verhoord. Het slachtoffer is voorlopig nog niet geïdentificeerd.