Slachthuis in Torhout moet niet sluiten: "Problemen zijn aangepakt"

Dierenrechtenorganisaties dienden klacht in tegen het slachthuis, nadat undercoverbeelden aantoonden dat de verdoving net voor de slachting niet goed of niet gebeurt. Een controle halfweg juni vorig jaar toonde nog wel enkele gebreken op dat vlak, maar een half jaar later bleken die opgelost.

Probleem bij transport of vroeger

"De opmerkingen van de inspectiediensten bij een controle op 28 februari luidden als volgt: er moet aandacht besteed worden aan het interval tussen de bedwelming en het kelen, want die is eerder lang. Volgens de inspecteur waren er geen tekenen dat varkens bij bewustzijn geslacht werden", zei Weyts in de commissie.

Dierenartsen die geregeld de procedures controleren in het slachthuis geven ook aan dat de meeste problemen zich voordoen bij het transport of nog vroeger. "De problemen die in het verleden in het slachthuis zijn vastgesteld zijn aangepakt en er is een duidelijke verbetering. Waardoor denk ik een sluiting niet aan de orde is. En ik kan zeggen dat de investering in controles in slachthuizen, en dus ook in Torhout, zijn vruchten afwerpt", voegde Weyts eraan toe.