Om 10.30 uur is Matthieu Bonne aan zijn stunt begonnen. Hij wil de volledige Belgische kustlijn afzwemmen, solo en non-stop. Benieuwd of het hem lukt? Volg het hier!

Matthieu Bonne is in Knokke-Heist gestart. Je kan hem live volgen via zijn Intagrampagina. Hij wordt binnen 20 uur in De Panne verwacht.

Je kan zijn tocht ook live volgen via een tracker. Waar Matthieu zich nu bevindt en hoe snel hij zwemt, zie je hier.

11h30 - Tijd voor bevoorrading