Skydivers springen records boven Moorsele

In Moorsele, bij Wevelgem staat het verlengde weekend in het teken van skydiven. Tientallen parachutisten dagen elkaar uit in verschillende disciplines tijdens een vierdaagse.

Het weer is er ideaal voor: een open hemel en een zwakke wind. En daar komt ook veel volk op af.

Springen vanop 5.000 meter

“Ik spring uit een vliegmachien", zong Vlaanderens bekendste marktkramer ooit. In Moorsele heet dat 'skydiven'. Het gaat om een echt hoogstandje want je springt op 5.000 meter hoogte uit een vliegtuig. En dan begint het. In vrije val. Het is een sport met verschillende disciplines. Kenners spreken van 'free flyen' en 'head down'.

"We hebben dus mensen die op het hoofd naar beneden vallen en die een zo groot mogelijke formatie maken", zegt Grim Swinnen van Skydive Flanders. "Dat is veel moeilijker dan die mensen doe op de buik vallen dus die zijn al heel blij dat ze één punt kunnen maken."

Ultieme adrenalinekick

Het 'head down'-springen is voor Andreas Derycke uit Avelgem de ultieme adrenalinekick. Hij is zeven jaar bezig en heeft intussen een duizendtal sprongen en records op zijn naam staan: "Gisteren hebben we met 23 man het Belgisch record hoofd naar beneden gebroken".

Iedereen vliegt met zijn hoofd naar beneden aan een snelheid tot 350 kilometer per uur. En dan maken wij binnen vijftig seconden een grote formatie.

Skydiven is een sport die tot de verbeelding spreekt. En dat trekt een vol terras op het vliegveld van Moorsele. De vierdaagse van Moorsele is al jaren een klassieker op de springkalender. Skydive Flanders is met 600 leden de grootste skydive club van het land.

KIJK: Spring mee met Skydive Flanders: