Ski-organisatoren annuleren reizen tot na krokusvakantie

Dat doen ook Famiski uit Gullegem en Vos Travel uit Roeselare onder andere. "Het huidige coronaklimaat, zowel in België als in onze gastlanden Oostenrijk, Italië en Frankrijk, blijft van die aard dat het niet opportuun is om nu georganiseerde skireizen te organiseren. Daarenboven hebben de verplichte quarantaine- en testmaatregelen die worden opgelegd een te grote impact op de terugkomende reizigers", luidt het.

"Met deze beslissing willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en ons profileren als een professionele en betrouwbare sector." Alle reizigers worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de reisorganisatie waar ze hun skireis geboekt hebben.