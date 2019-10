SK Spermalie-Middelkerke dient klacht in tegen ref

Tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag tussen Loppem en Spermalie-Middelkerke (geëindigd op 9-0) kreeg de scheidsrechter naar eigen zeggen allerlei verwijten en bedreigingen naar het hoofd geslingerd. Volgens hem ging het vooral om spelers en supporters van Spermalie-Middelkerke. Bovendien stelde de scheidsrechter na de wedstrijd vast dat z’n wagen beschadigd was met krassen en deuken. Bewijzen zijn er niet, maar hij denkt dat de schade is toegebracht door spelers of supporters van Spermalie. De ref had daarom ook al klacht ingediend tegen onbekenden.

De club pikt de beschuldigingen niet en dient nu dus klacht in wegens laster en eerroof. Voorzitter Nathaniel Devey: "Er zitten hiaten in de verklaringen van de scheidsrechter en hij besmeurt zonder enige vorm van bewijslast de goede naam en faam van onze voetbalvereniging door openlijk spelers, staff en supporters van onze vereniging met de vinger te wijzen."

Lees ook: