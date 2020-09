Sjoemelende rechter zelf voor rechter

Het Openbaar Ministerie vraagt voor de 66-jarige ex-vrederechter uit Oostende een straf "uitgedrukt in jaren", maar met uitstel. De man wordt beschuldigd van passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal, witwassen en belangenneming.

De man zou misbruik gemaakt hebben van kwetsbare bejaarden, terwijl hij toezicht had op de voorlopige bewindvoering. Zelf vraagt hij de vrijspraak.

In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. De Oostendse magistraat wordt ervan beschuldigd jarenlang misbruik te hebben gemaakt van zwakke, nietsvermoedende senioren door hen grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen. Het Openbaar Ministerie vorderde een straf "uitgedrukt in jaren", maar met uitstel gezien zijn blanco strafverleden.

Luc Arnou en Dominique Matthys, zijn advocaten, vroegen het hof om hun cliënt vrij te spreken. "Hij wordt overal neergezet als de corrupte, sjoemelende vrederechter. De pers heeft hem gebroken. Hij durft in Oostende zelfs niet meer buiten te komen uit vrees herkend te worden. De pijn en angsten die hij heeft meegemaakt, zijn niet meer weg te denken." Volgens Arnou behandelde zijn cliënt in de periode 1990 tot 2014 liefst 334 dossiers van voorlopig bewind. "De speurders zijn erdoor gegaan met een luizenkam en van amper 9 kon men zeggen dat er mogelijks iets mee scheelde."

Op zijn appartement werden onder meer juwelen, een postzegelcollectie, een antieke Chinese tekening en een Christusbeeld terug gevonden. Voor elk van de items hadden zijn advocaten wel een uitleg. Dat de man zijn eigen eigendommen verhuurde aan mensen die onder voorlopig bewind stonden, vonden zijn advocaten geen belangenvermenging. "Hij wou enkel helpen op een snelle en adequate manier." Enkel enkele kleinere feiten gaf hij toe. "Daar schaamt hij zich voor."

Arnou en Mattys vroegen het hof om - indien het hof die feiten toch wil bestraffen - een eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken of hun cliënt de gunst van de opschorting toe te kennen. De oud-vrederechter, die een aantal jaar geleden al werd geschorst, gaf toe dat hij een paar kleine foutjes had gemaakt. "Dat had ik niet mogen doen."

Uitspraak op 22 oktober.