Sjoemelende apothekeres uit Wingene opnieuw voor de rechter

Diezelfde apothekeres kreeg dinsdag al twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor het bestelen en oplichten van haar werkgevers, maar daar waren de rechter en de procureur niet van op de hoogte.

Tussen november 2017 en april 2018 zou C.V. twee valse voorschriften voor Dafalgan Codeïne gemaakt en gebruikt hebben. In haar eerste verhoor verklaarde ze gewoon veel pijnstillers nodig te hebben. In die omstandigheden kon het parket zich vinden in opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

De procureur hield bij zijn vordering ook rekening met het blanco strafblad van de vrouw. Dinsdag werd C.V. echter al veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor loondiefstal en oplichting. Ze maakte een apotheek uit Zuienkerke ruim 36.000 euro lichter door systematisch te stelen uit de kassa. Daarnaast bestelde ze medicijnen op naam van twee andere ex-werkgevers, terwijl de medicatie gewoon voor haarzelf bestemd was. Het ging vooral om Dafalgan Codeïne en Alprazolam. Tegen die veroordeling kan de vrouw wel nog beroep aantekenen.

Telefoonboek voorschriften

Op de zitting beweerde de beklaagde dat haar ex-man de valse voorschriften maakte, om haar in een slecht daglicht te stellen. V. somde ook een waslijst aan medische problemen op. "Ik pak verschillende pijnstillers, om verslaving te voorkomen", klonk het. Voorts legde de vrouw uit dat ze door haar medische toestand helemaal geen voorschriften hoeft te vervalsen, waarop ze een hele bundel voorschriften bovenhaalde. "Ik vind het toch al bizar dat u met zo'n telefoonboek voorschriften rondloopt", reageerde de rechter.

De rechter wilde meer duidelijkheid over de toestand van de beklaagde. De zaak werd daarom uitgesteld naar de zitting van 18 oktober. Ze zal ondertussen aan haar arts vragen om een verslag op te stellen over haar medicatiegebruik.