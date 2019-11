Site grensovergang Rekkem wordt eindelijk aangepakt

Er is eindelijk een doorbraak in het dossier rond de grensovergang in Rekkem.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de site volledig herinrichtingen met faciliteiten voor vrachtwagens. Zo komt er onder meer een sanitair blok voor truckers.

Het dossier sleepte jaren aan. Al sinds 2006 pleit Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier voor een duurzame oplossing, maar na de lancering van een masterplan door toenmalig minister van Openbare werken Crevits in 2014, waarbij de oude kantoren gesloopt werden, bleef het stil op het terrein.

Werken klaar eind 2021

Uit een vraag en gesprekken met de nieuwe minister van Openbare Werken Lydia Peeters is er nu eindelijk duidelijkheid. AWV zal de site volledig herinrichting met de nodige faciliteiten en bij het uitschrijven van een nieuwe concessie voor de uitbating van de terreinen in Marke zal onderzocht worden of het beheer van Rekkem hier kan worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat de werken aan de site in Rekkem klaar zijn tegen eind 2021.