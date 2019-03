Sioen rondt de kaap van 500 miljoen euro omzet

"Over de laatste vijf jaar is de omzet van Sioen gestegen van 326,6 miljoen euro in 2014 naar 506,2 miljoen euro in 2018 of een groei met 55,0 procent", meldt Sioen. Van de 7 procent omzetgroei in 2018 komt 4,4 procent op het conto van overnames en 2,6 procent is van organische groei zelf.

De omzet komt net onder de analistenverwachting van 506,8 miljoen euro. De winst per aandeel kwam wel hoger uit dan verwacht (1,71 euro versus 1,57 euro).

Naar 2019 toe zijn de vooruitzichten "gematigd positief". Maar daarbij wijst het bedrijf eveneens op "macro-economische indicatoren die potentiële tegenwind voorspellen als gevolg van geopolitieke onzekerheid". Het bedrijf van CEO Michèle Sioen zet daarbij in op innovatieve producten en investeringen in nieuwe productlijnen. Voorts is er een "voortdurende focus op het realiseren van synergieën door de overnames". Dat alles moet het bedrijf toelaten te groeien.

Het bedrijf wil tot slot het dividend verhogen tot 0,62 euro per aandeel. Twaalf maanden eerder stelde het bedrijf nog 0,56 euro voor.