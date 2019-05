Sintobin: "Cordon zal sneuvelen" - Vlaams Belang boekt forse winst

Ook in onze provincie is de tendens duidelijk. Vlaams Belang wordt de grote winnaar van deze verkiezingen, ten koste van N-VA.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Brugge voert in onze provincie de Vlaamse lijst aan. Hij laat in een eerste reactie weten dat ze de grote winnaar van deze verkiezingen worden. Volgens Sintobin hebben heel wat kiezers opnieuw voor het Vlaams Belang gekozen omdat N-VA hen in de steek liet.

"We staan aan de juiste kant van de geschiedenis, ik ben overtuigd dat het cordon sanitaire binnen enkele jaren zal sneuvelen", weet de lijsttrekker.

Geen Crevits-effect in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen, waar CD&V een grootse campagne bouwde rond Hilde Crevits, verliezen de christendemocraten voor het Vlaams Parlement 8,4 procentpunten ten opzichte van 2014. De partij eindigt er voorlopig op 16,9 procent. Dat blijkt uit het officiële resultaat, met 10 procent van de stembureaus geteld.

De winst is ook in West-Vlaanderen voorlopig bijna uitsluitend voor Vlaams Belang. Die partij wint 15,4 procentpunten tot 20,5 procent van de stemmen. De tweede grootste winnaar is PVDA, dat er 2,8 procentpunten bij doet, maar met 4,4 procent nog steeds onder de kiesdrempel blijft. Groen wint 1,5 procentpunt, tot 8,7 procent.

De twee grootste Vlaamse regeringspartijen verliezen. N-VA daalt 9,8 procentpunten tot 19,9 procent en CD&V 8,4 procentpunten tot 16,9 procent. Open Vld blijft status quo, op 13,3 procent.

— Lorenzo Dejonghe (@LorDejonghe) May 26, 2019

Analyse politicoloog Herwig Reynaert