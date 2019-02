In Veurne is een 3D-scan van de binnenzijde van de Sint-Niklaastoren genomen.

Aanleiding is de ontdekking van een klokkengieterij die wellicht uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd stamt. De resten werden gevonden door het team van BAAC Archeologie en Bouwhistorie. De klokken werden ter plaatse gemaakt om lang en duur transport te vermijden. In de Sint-Niklaastoren zijn momenteel werken aan de gang om de toren toegankelijk te maken voor bezoekers.