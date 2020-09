Sint-Maarten Ieper: 'Hij komt, hij komt... (wellicht)'

In Ieper is niet Sinterklaas de grote kindervriend, maar wel Sint-Maarten, de patroonheilige van de stad (met zijn Sint-Maartenskathedraal). Op 10 november komt de sint steevast met zijn boot toe aan de kaai, gevolgd door een Sint-Maartensstoet naar de Grote Markt, waaraan vele honderden kinderen met hun (groot)ouders deelnemen. Hoe dat zal verlopen in deze corona-tijden is zeer de vraag.

'Zorgen over Sint-Maarten'

CD&V-fractieleider Katrien Desomer: "We maken ons ernstige zorgen over Sint-Maarten. Niet alleen omdat hij volgens talrijke liedjes uit Spanje komt en het daar nu code rood is, maar vooral over hoe zijn intrede in onze stad en deelgemeenten zal verlopen. Kan hij ook dit jaar met de boot komen? Of misschien komt hij wel met zijn Gent-Wevelgem koersfiets of met zijn rally-wagen?"

Overleg

Schepen Diego Desmadryl antwoordde dat er eerstdaags een overleg gepland is met het Ieperse Sint-Maartenscomité en volgende week met de comités van de deelgemeenten. Diego Desmadryl: "Ik kan alvast verzekeren dat we alles in het werk zullen stellen om er een mooie gebeurtenis van te maken. Over de exacte intrede kan ik nu dus nog niets zeggen. We wachten hiervoor op het antwoord van de Sint zelf."