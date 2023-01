Sint-Jozefskliniek ruilt MUG-dienst voor PIT-team

Vanaf 1 februari start ook de Sint-Jozefskliniek in Izegem met een zogenoemd 'PIT-team': een paramedisch interventieteam. Dat komt in de plaats van de huidige MUG-dienst, die meer en meer voorbehouden blijven voor grotere ziekenhuizen.

Ze houden het midden tussen een gewone ambulance en de MUG. PIT staat voor Paramedisch Interventie Team.

Tom Durnez, federaal gezondheidsinspecteur Oost- en West-Vlaanderen: "Op zich is het dezelfde wagen als een ziekenwagen met net iets meer inhoud. Er is een spoedverpleegkundige mee met een bijzondere beroepstitel, die kan die in samenspraak met een arts bijzondere medische handelingen uitvoeren. Wat er net voor zorgt dat we een betere ziekenzorg kunnen geven aan de patiënt."

Eerder kregen ook al de ziekenhuizen van Blankenberge en Waregem een PIT-team. Nog kleinere ziekenhuizen zullen volgen. "Tielt kan verder geüpgraded worden als PIT. Als we op nog twee locaties een pit kunnen creëren, kunnen we de hele provincie bedekken."