Elk kind krijgt gemiddeld 76 euro aan pakjes van de goedheilig man, da’s 8 euro meer dan vorig jaar. In West-Vlaanderen is de Sint nog guller. Hij spendeert hier 89 euro per kind en daar heeft hij een goede reden voor, wij trokken naar Wervik om Sinterklaas te vragen waarom. Bekijk het videoverslag hierboven.