Sint-Corneliuskerk heropent met buurtbib en muziekklassen

De herbestemming van de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke is afgerond. Anderhalf jaar na de start van de werken hebben het Conservatorium en de buurtbibliotheek hun intrek genomen in de kerk, waar ook nog plaats is voor kleinere liturgische diensten.

De Sint-Corneliuskerk op Aalbekeplaats onderging een grondige transformatie. Zo bieden de zijbeuken van de kerk voortaan ruimte aan de buurtbibliotheek van Aalbeke en vier muziekklassen van het Conservatorium. Die functies komen over van het Oud Gemeentehuis. De klaslokalen en de bib zijn toegankelijk vanaf een centrale foyer die ook dienst doet als polyvalente ruimte voor lezingen en concerten of als leeszaal voor de bib.

Kerkelijke erediensten

De buitenstructuur van de kerk bleef zo goed als volledig behouden. De waardevolle brandglasramen werden gerenoveerd en voorzien van een beschermende voorzetbeglazing. Het dak kreeg nieuwe ramen die daglicht binnentrekken in de centrale foyer. Ook de kant van de bibliotheek kreeg nieuwe ramen en een toegang tot een terras. In de kerk is ook nog plaats voor kerkelijke erediensten. Die vinden plaats in het voormalig koorgedeelte, dat werd omgedoopt tot de Sint-Corneliuskapel en waar plaats is voor 80 stoelen. Er zullen voornamelijk diensten in intieme sfeer plaatsvinden, zoals de devotie aan Sint-Cornelius.

Archeologische vondsten

Tijdens de werken aan de vloer kwamen ook archeologische vondsten aan het licht. Ze tonen een rijke geschiedenis die minstens tot in de middeleeuwen teruggaat. Archeologen van BAAC (in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed) konden verschillende funderingen vrijleggen van verschillende voorgangers van de kerk. Het is dankzij de graafwerken over het volledige oppervlak van de kerk dat de oude kerkfases in hun geheel in kaart kunnen worden gebracht.