Sint-Bernardus investeert fors: 'Jaarlijks 15 miljoen flesjes vullen'

Brouwerij Sint-Bernardus in Watou bij Poperinge heeft 12 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe productiehal met een bottelarij, een labo en extra stapelruimte. Die investering is nodig om te kunnen voldoen aan de grote vraag, ook uit het buitenland.

In de nieuwe bottelarij worden jaarlijks 15 miljoen flesjes gevuld, goed voor 5 miljoen liter bier. July Depypere: "De bottelarij zorgt er voor dat ons personeel ergonomischer werkt. We werken duurzamer qua energie en water. Via automatisatie zorgen we er ook voor dat we sneller kunnen inspelen op de noden van de markten. Zowel in het binnen als het buitenland."

De brouwerij investeerde ook 2 miljoen euro in een belevingscentrum, met een begeleidende 'brewery tour'. Tijdens die toer leer je dat Sint-Bernardus een bier is met een rijke geschiedenis, van het brouwen van de bieren van Westvleteren vroeger tot de negen verschillende bieren van de brouwersfamilie Depypere nu.

Toerisme Vlaanderen spreekt van een nieuwe troef voor het internationaal Westhoektoerisme.