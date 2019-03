Sint-Andriesziekenhuis pionier met avondhospitalisaties

Dat zijn patiënten die kampen met Inflammatory Bowel Diseases (IBD) of inflammatoir darmlijden. Zij kampen bijvoorbeeld met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Het ziekenhuis biedt hen daarmee de kans om buiten de werkuren te komen voor hun therapie. Het ziekenhuis stelde vast dat een aanzienlijk deel van hen geconfronteerd wordt met beperkingen of problemen op het gebied van werkgelegenheid, werkzekerheid of studies. Dit omdat ze hun therapie overdag moeten krijgen tijdens de klassieke werkuren.

Schrik voor werkgever

Verpleegster Ann Bommerez: “We merken dat de patiëntbeleving bij IBD-patiënten sterk mee gekleurd kan zijn door de angst om voor hun therapie te moeten komen tijdens de werkuren. Vaak durven zij gewoonweg hun ziekte niet vertellen aan hun werkgever, wat maakt dat zij dan een groot stuk van hun verlof moeten spenderen aan hun behandeling. Maar ook de schrik om het werk te verliezen door een te hoog aantal ziektedagen per jaar, is een reëel gegeven. Het is niet ondenkbeeldig dat patiënten geneigd zijn om die redenen sneller therapieverzuim te plegen of zelfs van bij het begin van de behandeling kiezen voor een alternatieve, maar voor hen misschien minder ideale behandeling.