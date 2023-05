Sinksenfeesten "zonder grote incidenten", wel pv's voor drugs en kleine vechtpartijen

De Sinksenfeesten in Kortrijk zijn zonder grote incidenten verlopen, zegt politiezone VLAS. De namiddagen lokten veel volk naar het stadscentrum, maar zonder incidenten. Vooral zondagavond was het druk voor de politie.

"Er waren geen grote incidenten, maar wel de verwachte overlast die zo'n groot meerdaags event met zich meebrengt," zegt de politie. Die sloot de Reynaertstraat, het Schouwburgplein en het Nelson Mandelaplein ook tijdelijk af omdat het er te druk was.

Agent licht gewond

Grote vechtpartijen waren er niet, alleen wat duw- en trekwerk en enkele kleinere incidenten. Daarbij zijn twee pv's opgesteld, één onder verbleef hier ook illegaal.

Verder is een drugsdealer gevat, hadden zes mensen ook drugs bij en was één iemand weerspannig tegenover een agent. Die raakte licht gewond. Er waren ook enkele bestuurlijke aanhoudingen voor dronkenschap en het verstoren van de openbare orde, zegt de zone. Tijdens de Sinksenfeesten is ook een verdachte opgepakt voor diefstal uit een auto.

Drones in beslag

De Sinksenfeesten zorgden ook voor geluidsoverlast in de buurt: de politie kreeg er 29. Er zijn ook twee drones in beslag genomen.