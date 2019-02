Simulatieweek verpleegkundigen in Howest hospital

Aan de hand van concrete cases en simulaties leren ze omgaan met bepaalde ziektebeelden. Ze werken hiervoor, in tegenstelling tot veel andere opleidingen, niet met poppen, maar met echte mensen.

Vandaag werken zij met een moeder en kind waarvan aanvankelijk gedacht wordt dat het kind gevallen is, maar waar twijfels bestaan of er geen kindermishandeling in het spel is. Aan de studenten om in te schatten hoe ze moeten handelen.

Tekort aan verpleegkundigen

Intussen blijft er een nijpend tekort aan verpleegkundigen. Dat tekort zal nu ook tijdelijk nog groter worden omdat er geen nieuwe verpleegkundigen afstuderen, nu de opleiding met een jaar verlengd is.