Simon Mignolet schenkt tablets aan ziekenhuis in Sint-Truiden

“Sint-Truiden is hard getroffen door de coronacrisis en dat heeft ook Truiens sportambassadeur Simon Mignolet erg geraakt. Hij nam daarom contact met ons op om te bekijken hoe hij de inwoners van de hoofdstad van Haspengouw kon helpen. Daarbij dachten we allebei dat de nood naar verbondenheid en steun bij de coronapatiënten in Sint-Trudo Ziekenhuis het grootst was”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

“Ik voelde mij geroepen om het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt te helpen, waar vorig jaar mijn zoon geboren is en onlangs mijn mama succesvol geopereerd werd! Daar focussen ze zich momenteel volledig op de zorg voor coronapatiënten. Het personeel dat vandaag ongelofelijke prestaties levert, zijn namelijk dezelfde mensen, die ons zelf al vaak heel goed verzorgd hebben. Ik heb dus mijn verantwoordelijkheid genomen om hen een hart onder de riem te steken.”, zegt sportambassadeur van de stad Sint-Truiden Simon Mignolet. “Ik heb er voor gekozen om een aantal tablets te schenken. De patiënten die momenteel in quarantaine verblijven en daardoor afgescheiden zijn van de buitenwereld en hun geliefden, kunnen met deze tablets nu toch contact houden met hun familie en vrienden en de broodnodige steun bij hen zoeken.”