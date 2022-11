Silvamo-stort mag niet uitbreiden, maar behoudt wel vergunning

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geeft geen vergunning voor de uitbreiding van het Silvamo-stort in Kortemark. De bestaande stortplaats wou met 125.000 m³ uitbreiden, maar Demir vindt dat niet opportuun. Toch beraadt de gemeente Kortemark zich over verdere stappen.

De deputatie leverde op 12 mei van dit jaar wel een omgevingsvergunning af voor alle aangevraagde zaken, maar in beroep beslist Demir echter om het bedrijf niet haar volledige zin te geven.

Ze verlengt wel de exploitatievergunning voor de reeds bestaande stortplaats, al zal het bedrijf in de toekomst aan de strengste normen moeten voldoen. Bovendien verplicht Demir het bedrijf om een opvolgingscommissie op te richting waarin de gemeente Kortemark, de omwonenden en milieu- of burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, samen met een bodemdeskundige. Daar moet open en transparant alle informatie gedeeld worden over de afvalstoffen en de activiteiten.

De omgevingsvergunning houdt eveneens geen goedkeuring in van specifieke afvalstoffen van bijvoorbeeld de Oosterweelwerf. Enkel PFAS-houdende afvalstoffen beneden 50mg/kg mogen gestort worden, dat mag echter enkel onder zoutcelcondities. Daarnaast worden de strengst mogelijke lozingsnormen opgelegd, de zogenaamde rapportagegrens, die de komende jaren steeds strenger zal worden.

Kortemark is er toch niet gerust in. Volgens de gemeente is haar uitdrukkelijke vraag om het storten van PFAS te verbieden, niet gevolgd. Het bestuur zal zich dan ook, na het ontvangen van de beslissing, verder beraden over de te nemen stappen. Kortemark dreigde er eerder mee naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen.

