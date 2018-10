Aanleiding is een silobrand in een houthandel in de Industrielaan, die momenteel bestreden wordt. Bewoners kunnen mogelijk een lichte geur van verbrand hout ruiken. De brandweer vraagt ook eventuele ventilatie af te leggen voor wie daar met de wagen rijdt. Gisteren vond al een kleine ontploffing plaats in de silo. De brandweer heeft de toestand onder controle, de brand beperkt zich tot de silo zelf. Er is geen reden tot paniek.