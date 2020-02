Heel wat inwoners herinneren zich nog vier jaar geleden toen zo’n vijfhonderd vluchtelingen in de oude legerkazerne verbleven. Ook Martine De Crop van dagbladhandel 't Schrievertje in de Dorpsstraat. "Ze aten mijn koeken op zonder te betalen. Ze wilden ook door mij niet bediend worden, want ik was een vrouw. Dan moest ik iedere keer mijn partner roepen. Maar dat is uiteindelijk wel goed gekomen". De vluchtelingen worden ten laatste begin april verwacht.

